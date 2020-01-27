Португалия: «Порту» взял на просмотр полузащитника тульского «Арсенала»

Понедельник, 27 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: «Порту» взял на просмотр полузащитника тульского «Арсенала»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в «Порту».

По информации источника, Хлусевич первые дни будет работать со сверстниками, после чего некоторое время проведёт во второй команде португальского гранда.

В случае положительного решения Хлусевич продолжит карьеру в Португалии в качестве арендованного игрока, пишет metaratings.ru.

В этом сезоне 18-летний Хлусевич провел 18 матчей за молодежную команду «Арсенала», забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков посли 19-ти туров.

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