Португальцы не хотят переходить на зимнее время

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португальцы не хотят переходить на зимнее время

В Евросоюзе прошло онлайн-голосование, которое должно решить, на какое время перейдут жители Сообщества.

5 июля Еврокомиссия запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. Ибо вопрос может быть решен не отдельной страной, а только на уровне ЕС.

Респондентам предстояло ответить на вопрос, хотят ли они сохранить перевод времени, и если нет, то какое время предпочли бы оставить - летнее или зимнее. Ответы принимались как от частных лиц, так и от организаций.

Согласно результатам опроса, который завершился 16 августа, более 80% его участников - а это более 4,5 миллиона человек - проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. При этом большинство из проголосовавших за отмену перевода стрелок предпочли бы оставить летнее время.

Португальцы разделили мнение большинства: 79% респондентов заявили, что не желают переводить часы дважды в год, а также что предпочитают - круглый год - летнее время.

Опрос не являлся референдумом, а носил консультационный характер: его результаты будут учтены при пересмотре директивы Европарламента о переводе стрелок часов. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время.

В Европейском союзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европарламента и Совета ЕС 2000/84/EG. В соответствии с ней, летнее время вводится с последнее воскресенье марта до последнего воскресенья октября. Действие директивы, которой придерживается также несколько государств, не входящих в Евросоюз, продлевается каждые пять лет.

Дискуссия о целесообразности перевода часов ведется с момента внедрения этой практики. Последние исследования опровергают предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. В то же время, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья и работоспособности людей. В частности, есть данные, свидетельствующие о росте на 30% числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Большая часть стран Азии, Африки, Южной Америки отказалась от перехода на летнее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальцы не хотят переходить на зимнее время

      В Евросоюзе прошло онлайн-голосование, которое должно решить, на какое время перейдут жители Сообщества.

      Подробнее

    • Португалия: умерла основательница Левого Блока

      Элена Лопеш да Силва скончалась в Лиссабоне в возрасте 69 лет.

       

      Подробнее

    • Испанцы готовы зарабатывать меньше

      4% испанцев готовы получать меньше, чтобы меньше работать.

      Подробнее

    • Испания: соевое мясо завоевывает шеф-поваров

      Производимое в Барселоне соевое мясо завоевывает признание лучших шеф-поваров.

      Подробнее

    • В Италии нашли полную золота амфору

      Общая стоимость амфоры и монет исчисляется миллионами евро.

      Подробнее

    • Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

      Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме.

      Подробнее

    • Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

      Вооруженный ножом и арматурой мужчина напал на прохожих во Франции.

      Подробнее

    • Курс евро поднялся выше 81 рубля

      Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья