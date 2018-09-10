Португальцы не хотят переходить на зимнее время

5 июля Еврокомиссия запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. Ибо вопрос может быть решен не отдельной страной, а только на уровне ЕС.

Респондентам предстояло ответить на вопрос, хотят ли они сохранить перевод времени, и если нет, то какое время предпочли бы оставить - летнее или зимнее. Ответы принимались как от частных лиц, так и от организаций.

Согласно результатам опроса, который завершился 16 августа, более 80% его участников - а это более 4,5 миллиона человек - проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. При этом большинство из проголосовавших за отмену перевода стрелок предпочли бы оставить летнее время.

Португальцы разделили мнение большинства: 79% респондентов заявили, что не желают переводить часы дважды в год, а также что предпочитают - круглый год - летнее время.

Опрос не являлся референдумом, а носил консультационный характер: его результаты будут учтены при пересмотре директивы Европарламента о переводе стрелок часов. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время.

В Европейском союзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европарламента и Совета ЕС 2000/84/EG. В соответствии с ней, летнее время вводится с последнее воскресенье марта до последнего воскресенья октября. Действие директивы, которой придерживается также несколько государств, не входящих в Евросоюз, продлевается каждые пять лет.

Дискуссия о целесообразности перевода часов ведется с момента внедрения этой практики. Последние исследования опровергают предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. В то же время, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья и работоспособности людей. В частности, есть данные, свидетельствующие о росте на 30% числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Большая часть стран Азии, Африки, Южной Америки отказалась от перехода на летнее время.