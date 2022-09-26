Португалия: портвейн Croft уменьшает массу бутылки на 25 процентов

Дом портвейна, принадлежащий группе Fladgate Partnership, подсчитал, что глобальная экономия составляет 54 тонны стекла в год. Новые бутылки поступили в производство в сентябре.

Вес бутылок для портвейна Croft снизится с 610 до 450 граммов, т. е. на 25%, что позволит компании сократить выбросы углерода на 68 тонн.

В заявлении бренда, принадлежащего The Fladgate Partnership, отмечается, что на долю стеклянных бутылок приходится 29% глобального углеродного следа вина, а с учетом транспорта этот показатель увеличивается до 42%.

«На протяжении десятилетий потребители считали, что, поскольку бутылка тяжелее, вино должно быть более высокого качества, чем то, что содержится в более легкой бутылке. Пришло время начать менять восприятие потребителя и заставить его сосредоточиться на том, что действительно важно, а именно на портвейне внутри бутылки», - резюмирует он.

Компания Croft, основанная более четырех веков назад в 1588 году, является одной из старейших винодельческих компаний Португалии. В настоящее время это один из брендов в портфолио Fladgate, которым руководит Адриан Бридж, которому также принадлежат Taylor's, Fonseca и Krohn.