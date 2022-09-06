Португалия: портвейна будет меньше, но превосходного качества

Президент Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) Жилберту Игрежаш предсказал во вторник сокращение производства портвейна, но он убежден, что качество «будет исключительным».

Непредсказуемость характеризует кампанию 2022 года, отмеченную последствиями засухи, которые пока невозможно определить количественно, но которые могут быть переведены в сумму, превышающую «первоначальные оценочные значения 25%-30%».

«Конечно, то, что мы будем иметь , не достигнет прошлогоднего производства. Мы проиграем», подчеркнул Жильберто Игрежаш. Однако, утверждает он, «ограничение производства связано с засухой. И регион, разграниченный Дору, почувствует это снижение с точки зрения количества килограммов винограда и бочек вина Дору и портвейна, которые будут произведены».

Что касается качества вин, президент IVDP заверил, что «нет информации, которая могла бы навредить, наоборот». Кроме того, чиновник заявил: «Мы убеждены, что в случае с портвейном качество будет исключительным, поскольку это был сельскохозяйственный год, свободный от болезней, и это, несомненно, каким-то образом улучшит качество продукта».

Сбор урожая начался около недели назад в демаркационном регионе и в это время уже ежедневно работают более 110 центров виноделия, куда отправлено 12 миллионов килограммов собранного винограда, что эквивалентно примерно 17 тысячам баррелей вина. По словам чиновника, в предыдущей кампании 2021 года окончательный баланс составлял 230 000 баррелей.

«В конце сентября и середине октября мы можем получить точную стоимость сельскохозяйственной продукции этого года», - сказал он.