Португалия: посетителей форта в Назаре едва не унесло в море

В минувшую пятницу посетителей знаменитого форта São Miguel Arcanjo в Назаре, едва не унесло в море. Борьбу людей со стихией снял на камеру мобильного телефона один из очевидцев.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как штормовой ветер, порывы которого в этот день достигали 110 км в час, практически сносит нескольких посетителей форта. Двух мужчин стихия почти приподнимает над землей. Еще несколько человек держатся за бетонные опоры. Видно, что одной из посетительниц пришлось встать на колени, чтобы силой тяжести удержаться под порывами ветра.

Напомним, из-за стихии в ряде округов был введен «красный» уровень опасности. Последствиями циклона стали серьезные разрушения в городах Коимбра, Брага и Авейру. Власти страны рекомендовали жителям и туристам не посещать прибрежные зоны во время разгула стихии. Данных о пострадавших, к счастью, нет.