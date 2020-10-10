Португалия: пошла вторая волна?

В Португалии зафиксирован рекордный показатель по числу заболевших коронавирусом – 1646 за сутки.

По последним данным, общее число заболевших в Португалии таким образом составило 85 574 человек. Всего в стране с начала пандемии умерло 2067 пациентов с COVID-19 и 52 803 выздоровели. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в западной части Португалии, где расположена столица Лиссабон.

Ранее в пятницу медики выявили 1394 новых заболевших, предыдущий рекорд был зафиксирован 10 апреля – более 1,5 тысячи новых случаев за сутки.