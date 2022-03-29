Португалия: после ряда падений продажи книг выросли

Продажи книг в Португалии выросли на 16,6% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, что ставит страну в число стран с наибольшим ростом.

Согласно анализу поведения сектора чтения, который охватил девять стран, Gfk - независимая организация, которая проводит аудит и подсчет продаж книг в течение года - пришла к выводу, что международные книжные рынки восстановили свою силу со значительным ростом в 2021 году.

«В то время как почти половина из девяти проанализированных стран по-прежнему фиксировала, в некоторых случаях, заметное падение в 2020 году, прошлогодние результаты были без исключения положительными в бельгийском регионе Валлония (+19%), Бразилии (+18,8%), Португалии. (+16,6%), Испании (+16,3%) и Италии (+14,7%)», - говорит консультант.

Однако Португалия была единственной страной, которая все еще не достигла показателей продаж 2019 года.

Согласно исследованию, «незначительная доля» увеличения мировых продаж на рынке связана с бумом комиксов, который «не остановить». «В среднем по девяти странам продажи комиксов выросли почти вдвое, достигнув пика в Италии (+98%) и Португалии (+72,7%).

Два года подряд, отмеченные пандемией, также отразились на выборе книг читателями, при этом значительно увеличился спрос на руководства и научно-популярные книги о здоровье, советы по темам, связанным с жизнью, психологией и эзотерическими темами.