Португалия: последние дни эшкудо

Четверг, 28 Декабрь 2017 Португалия Португалия

Португалия: последние дни эшкудо

На сегодняшний день у португальцев находятся на руках 4,2 миллиона банкнот прежней валюты - эшкудо.

Согласно данным Центробанка, их общая потенциальная стоимость составляет 46,6 млн евро.

Речь идет о таких денежных знаках, как банкнота достоинством 10 тысяч эшкудо с изображением Эгаша Мониша, 5 тысяч эшкудо с изображением Антеру де Кентал, 2 тысячи эшкудо с изображением Бартоломеу Диаша и 1 тысяча эшкудо с изображением Теофилу Брага.

Владельцы еще могут обменять свои раритеты на евро, только нужно торопиться, так как срок обмена, который можно произвести в казначейском отделении Центробанка, заканчивается 29 декабря 2017 года.

Напомним, что общий срок обмена составлял 20 лет с момента выхода банкнот из обращения.

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