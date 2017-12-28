Португалия: последние дни эшкудо

Согласно данным Центробанка, их общая потенциальная стоимость составляет 46,6 млн евро.

Речь идет о таких денежных знаках, как банкнота достоинством 10 тысяч эшкудо с изображением Эгаша Мониша, 5 тысяч эшкудо с изображением Антеру де Кентал, 2 тысячи эшкудо с изображением Бартоломеу Диаша и 1 тысяча эшкудо с изображением Теофилу Брага.

Владельцы еще могут обменять свои раритеты на евро, только нужно торопиться, так как срок обмена, который можно произвести в казначейском отделении Центробанка, заканчивается 29 декабря 2017 года.

Напомним, что общий срок обмена составлял 20 лет с момента выхода банкнот из обращения.