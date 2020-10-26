Португалия: пособие по безработице может увеличиться

Планируется, что минимальный размер пособия по безработице достигнет 504 евро (1,5 индекса социальной поддержки - IAS), и получать его будут 130 тысяч человек.

Об этом сообщила министр труда, солидарности и социальной защиты Ана Мендеш Годинью.

Повышение минимального уровня пособий по безработице коснется работников, получающих как минимум национальную минимальную заработную плату, и охватит, по словам министра, 130 000 человек.

Эта мера повлечет увеличение расходов в 2021 году примерно на 75 миллионов евро.

Другими структурными мерами, обозначенными Аной Мендеш Годинью , является чрезвычайное повышение пенсий до 1,5 IAS. Индексирование социальной поддержки произойдет, по ее словам, «пятый год подряд».

Чрезвычайное повышение пенсий коснется около 1,9 млн пенсионеров (группа людей с пенсионным доходом до 1,5 IAS).

Для подтверждения этих планов осталось дождаться голосования правительства по бюджету 2021 года.