Португалия: пособие по безработице - на создание собственной занятости

Речь идет о ситуации создания собственной занятости с использованием полной или частичной суммы пособия по безработице, положенного бенефициару.

Отвечая на вопрос о произошедших изменениях, министр при Канцелярии Президента Мариана Виейра да Силва пояснила журналистам, что «возможность создания собственной занятости за счет денег от пособий по безработице обычно требует, чтобы работник придерживался режима исключительности, т.е. не мог выполнять любую другую работу».

«Однако, поскольку сегодня мы живем в сложное время, создание собственной занятости может происходить медленнее, чем в период обычной жизни. Поэтому введено временное исключение из этого правила, которое обычно является обязательным, и предусмотренное в Дополнительном бюджете», - пояснила чиновник.