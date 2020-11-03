Португалия: пособие по безработице - по-новому

Правила, облегчающие доступ к пособиям по безработице, вступили в силу около трех месяцев назад, 25 июля с.г.

Но лишь на днях Парламент одобрил недостающий документ, без которого назначение пособий со стороны Segurança Social с учетом нововведений было невозможным.

Напомним, что соответствующее предложение, внесенное в Дополнительный бюджет (Orçamento Suplementar), было представлено фракцией Социал-Демократической партии (PSD) и сокращало минимальный период отчислений, необходимый для получения пособия по безработице (subsídio desemprego), вдвое, с 360 до 180 дней за последние 24 месяца.

«Имеют право на пособие по безработице работники, у которых насчитывается минимум 180 дней трудовой деятельности (с соответствующей регистрацией заработной платы) в качестве наемных работников в течение 24 месяцев, непосредственно предшествующих дате безработицы, и которые вынужденно стали безработными (desemprego involuntário) в течение периода чрезвычайного положения (estado de emergência) либо положения общественного бедствия (estado de calamidade pública)», - говорится в тексте предложения.

На практике - доступ к пособию могут получить работники по найму, которые стали/станут безработными в период с 19 марта 2020 г. (начало estado de emergência) вплоть до окончания положения общественного бедствия (estado de calamidade). Первоначальный лимит данного «окончания» составлял 30 июня 2020 г., однако с учетом нового перехода страны к ситуации общественного бедствия было решено, что мера охватит всех людей, которые потеряют работу, пока сохраняется объявленным estado de calamidade pública.

Также сокращается до 6 месяцев (в течение последних 24 месяцев) гарантийный срок (осуществление деятельности с соответствующей уплатой взносов в SS) для получения право на пособие в связи с прекращением деятельности (subsídio por cessação de atividade) в случае так называемых экономически зависимых самозанятых работников по recibos verdes, т.е. тех, у которых более 50% выручки приходится на одного-единственного работодателя. Как и в предыдущем случае, вынужденное прекращение деятельности должно иметь место в течение estado de emergência либо estado de calamidade pública.

Принятый закон имеет обратную силу на период до 25 июля, поэтому потенциальным бенефициарам нет необходимости подавать новое заявление на пособие по безработице, чтобы воспользоваться особыми правилами.