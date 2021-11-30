Португалия: пособие по безработице вырастет в 2022 году

Поскольку среднегодовой рост ВВП составляет менее 2%, индекс социальной поддержки IAS будет обновлен в 2022 году в соответствии с инфляцией , то есть увеличатся с нынешних 438,81 евро до 443,15 евро. Такой рост повлияет на широкий набор социальных льгот.

Это касается социального пособия по безработице, пособия, предоставляемого тем, кто исчерпал обычное пособие по безработице, или тем, у кого нет достаточных отчислений для доступа к этой поддержке.

Сумма этой субсидии эквивалентна 80% IAS в случае, если бенефициары живут одни (или чистой стоимости справочного вознаграждения, если оно ниже), или 100% этой суммы в случае бенефициаров с домохозяйством (или чистая сумма справочного вознаграждения, если она ниже).

Другими словами, сегодня эта льгота варьируется, как правило, от 351,05 евро до 438,81 евро. Уже к 2022 году он будет варьироваться от 354,52 евро до 443,15 евро , что означает увеличение минимальной стоимости примерно на 3,5 евро и увеличение максимального потолка примерно на 4,3 евро.

Социальное пособие по безработице может быть увеличено на сумму, соответствующую 10% национальной минимальной заработной платы (которая вырастет до 705 евро в 2022 году) на каждого ребенка, который входит в состав семьи.