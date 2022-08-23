Португалия: пособий по безработице стало очень мало

Вторник, 23 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: пособий по безработице стало очень мало

Пособия по безработице в июле сократились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число получателей пособий по безработице сократилось в июле до 159 768 человек, достигнув самого низкого показателя с начала статистического ряда, опубликованного Службой социального обеспечения в 2006 году.

«В годовом исчислении число бенефициаров сократилось на 81 220 человек», - подчеркивает Управление стратегии и планирования (GEP) Министерства труда, солидарности и социального обеспечения, которое готовит ежемесячные сводки.

В июле женщины составляли 58,4% от общего числа получателей пособий по безработице, а мужчины - 41,6%.

Первоначальное социальное пособие по безработице было выплачено 4939 получателям в июле, что на 1,4% меньше, чем на 30,8% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Что касается последующего социального пособия по безработице, то в июле число получателей увеличилось на 2,1% по сравнению с июнем и на 109,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27 142 человек в июле.

Чрезвычайное продление предоставления пособия по безработице было оформлено на 164 человека, сохранив тенденцию последних месяцев к снижению.

В июле средний размер пособия по безработице составлял 550,19 евро.

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