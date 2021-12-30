Португалия: пособия по безработице - продлеваются

Таким образом, SS будет выплачивать пособие по безработице еще в течение шести месяцев всем, кто потерял право на него в течение текущего 2021 года, независимо от того, выходит ли продление за пределы 2021 года.

Напомним, что ранее SS ошибочно информировала безработных о том, что автоматическое продление пособия (prorrogação automática do subsídio) будет действовать только до окончания 2021 года.

Иными словами, если право на пособие по безработице заканчивалось в ноябре 2021 г., то, по первоначальному утверждению SS, оно было бы продлено только до 31 декабря 2021 г.

Радиостанция Renascença обратилась в Минтруда за разъяснениями – и из офиса главы ведомства Аны Мендеш Годинью пришло официальное подтверждение, что продление выплаты пособия по безработице, в любом случае, будет составлять шесть месяцев, независимо от того, выходит ли продление за пределы даты 31 декабря 2021 г. или нет.

Напомним, что мера по автоматическому продлению пособия по безработице предусмотрена в законе о Государственном бюджете на 2021 год (Lei n.º 75-B/2020) и стала чрезвычайной мерой по поддержке безработных, одобренной депутатами по инициативе Коммунистической партии (PCP) в связи с пандемической ситуацией.