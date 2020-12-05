Португалия: пособия по безработице - продлеваются

Согласно даному изменению, пособия по безработице (subsídios de desemprego) и социальные пособия по безработице (subsídios sociais de desemprego), срок выплаты которых заканчивается в следующем (2021) году, будут продлены еще на 6 месяцев.

Депутаты также одобрили увеличение ежедневного размера пособия «на 1/30 от 10% минимального национального заработка на каждого ребенка, входящего в семью получателя пособия».

Вместе с тем, были отклонены другие предложения PCP, включая сокращение гарантийного периода (prazo de garantia) для доступа к пособию по безработице и социальному пособию по безработице.