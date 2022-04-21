Португалия: пособия по безработице упали до минимума
Согласно данным соцобеспечения, в марте 2022 года было обработано 200 096 пособий по безработице.
Это представляет собой самый низкий показатель с начала пандемии в марте 2020 года.
Согласно ежемесячной статистике, количество пособий по безработице в марте сократилось на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 200 096 пособий.
Сравнение с предыдущим месяцем показывает, что в марте получателей пособий по безработице было на 8 561 меньше (-4,1%).
Те же данные показывают, что из общего числа бенефициаров 141 780 человек получали пособие по безработице в марте, а количество первоначальных получателей социальных пособий по безработице составляло 7 580 человек.
В обеих ситуациях имеет место падение как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по отношению к тому же месяцу предыдущего года.
В марте средний размер пособия по безработице составил 548,59 евро, оставшись практически таким же, как в два предыдущих месяца, и выше, чем за последние несколько месяцев.