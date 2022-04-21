Португалия: пособия по безработице упали до минимума

Это представляет собой самый низкий показатель с начала пандемии в марте 2020 года.

Согласно ежемесячной статистике, количество пособий по безработице в марте сократилось на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 200 096 пособий.

Сравнение с предыдущим месяцем показывает, что в марте получателей пособий по безработице было на 8 561 меньше (-4,1%).

Те же данные показывают, что из общего числа бенефициаров 141 780 человек получали пособие по безработице в марте, а количество первоначальных получателей социальных пособий по безработице составляло 7 580 человек.

В обеих ситуациях имеет место падение как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по отношению к тому же месяцу предыдущего года.

В марте средний размер пособия по безработице составил 548,59 евро, оставшись практически таким же, как в два предыдущих месяца, и выше, чем за последние несколько месяцев.