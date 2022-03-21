Португалия: пособия по безработице упали в феврале до 208 657 человек

«Это число указывает на возобновление тенденции к снижению, которая наблюдалась с июня 2021 года, за исключением сентября и января прошлого года», - подчеркивает Управление стратегии и планирования (GEP) Министерства труда, солидарности и социального обеспечения.

Таким образом, с точки зрения месячных колебаний число бенефициаров сократилось на 16 753 человека, а по сравнению с тем же периодом предыдущего года уменьшение составило 46 116 человек.

Из общего числа пособий по безработице, обработанных в феврале, на женщин приходилось 57,3%, а на мужчин - 42,7%.

Число получателей социального первоначального пособия по безработице в феврале составило 8123 человека, что на 171 человека (-2,1%) меньше по сравнению с январем и на 2165 человек (-21,0%) в годовом исчислении.

Согласно данным, опубликованным Институтом занятости и профессионального обучения (IEFP), число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, в феврале сократилось на 3,3% по сравнению с январем и уменьшилось на 20,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 344 264 человек.

Что касается пенсий, то статистика социального обеспечения показывает, что в феврале в рамках различных систем социального обеспечения было зарегистрировано в общей сложности 2 067 176 пенсий по старости.