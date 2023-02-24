Португалия: пособия по болезни ставят рекорд в январе

Пособия по болезни увеличились на 59,2% в январе по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,7% по сравнению с тем же периодом до 201 080, что является самым высоким показателем с начала серии в 2010 году, согласно статистике, опубликованной в этот понедельник.

Согласно ежемесячной статистике, публикуемой Социальным обеспечением, в январе на 74 809 человек больше было больничных по сравнению с декабрем, а по сравнению с тем же месяцем 2022 года увеличение составило 22 647 бенефициаров. Средняя сумма пособия по болезни на одного получателя в январе составила 428,89 евро.

Субсидии по болезни были обработаны для 82 556 мужчин (41,1% от общего числа) и 118 524 женщин (58,9% от общего числа) , «последние имеют преимущество во всех рассматриваемых возрастных группах», - говорится в сводке Управления стратегии и планирования (GEP) Министерство труда, солидарности и социального обеспечения.

Возрастная группа от 50 до 59 лет была наиболее представлена, с 28,1%, за ней следует группа в возрасте от 40 до 49 лет (25,4%), в наборе получателей субсидий по болезни. Уже с учетом всех пособий по болезни, помимо субсидий по болезни, таких как субсидия на профессиональное заболевание, туберкулез и больничный лист, связанный с ковидом, общее количество пособий в январе составило 214 323.

Это количество общих пособий по болезни представляет собой увеличение на 57,8% по сравнению с предыдущим месяцем, но снижение на 58,1% в годовом исчислении. По данным GEP, разница в общей сумме пособий «объясняется большим количеством субсидий, предоставленных в том же месяце из-за covid-19».

Согласно статистике социального обеспечения, средняя сумма общих пособий по болезни в январе составила 453,74 евро. Данные также показывают, что в январе пенсий по старости было на 3 959 больше, чем в декабре, и на 16 427 больше, чем в том же месяце, в общей сложности на 2 083 746 пенсий. В общей сумме пенсий по старости женщины составляли 52,9%, а мужчины - 47,1%.