Португалия: посол Украины обвинил SEF в сокрытии убийства в аэропорту

Посольство Украины обвинило иммиграционную службу SEF в попытке сокрытия убийства украинца в аэропорту Лиссабона. В открытом заявлении посольства говорится, что 13 марта они получили сообщение от SEF по электронной почте, в котором говорилось, что гражданин Украины, ранее задержанный в аэропорту, скончался в результате приступа эпилепсии.



В посольстве не подозревали, что смерть мужчины могла быть насильственной. В консульстве запросили личные данные покойного, связались с его семьей и начали оказывать поддержку в организации похорон.



По словам представителей посольства, для них стало неожиданностью новость о том, что трое инспекторов SEF были задержаны по подозрению в убийстве. В консульстве утверждают, что в службе до последнего пытались скрыть преступление и уже назвали произошедшее «вопиющим нарушением прав человека», выразив надежду, что следствие по уголовному дел будет проведено объективно и справедливо.



Кроме этого, дипломаты выразили благодарность «за мужество» медику, который осматривал тело, обнаружил следы насилия, после чего заявил о возможном преступлении в полицию.



Напомним, в минувшее воскресенье стало известно о задержании троих инспекторов SEF. Им грозит до 25 лет тюрьмы за убийство задержанного в аэропорту гражданина Украины. По предварительным данным, у мужчины не было права на въезд в страну, после чего он был задержан с применением насилия. Сообщается, что у мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.