Португалия поставила Мозамбику 50 000 доз вакцин

Вторник, 06 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия поставила Мозамбику 50 000 доз вакцин

В ближайшее время планируется отправить вторую партию аналогичных вакцин - 100 000 доз.

Португалия предоставила Мозамбику 50 000 доз вакцины против Covid-19, которые будут сопровождаться «материалами, необходимыми для обеспечения жизнеспособности вакцины», в том числе шприцами и иглами.

Эта информация была опубликована 4 июля в заявлении Министерства иностранных дел Португалии.

Груз прибыл в Мапуту 5 июля и был передан властям Мозамбика государственным секретарем по иностранным делам и сотрудничеству Франсишку Андре.

В том же заявлении подчеркивается, что в ближайшее время планируется отправить вторую партию аналогичных вакцин в количестве 100 000 доз.

Отправка доз вакцины против нового коронавируса является частью обязательства правительства Португалии передать странам PALOP и Восточному Тимору не менее 5% вакцин, приобретенных Португалией.

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