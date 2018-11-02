Португалия: постоянный ВНЖ

Среди изменений, включенных в нормативный декрет - предоставление постоянного ВНЖ обладателям вида на жительство для инвестиционной деятельности (autorização de residência para atividade de investimento, ARI) и их семьям.

Напомним, что ранее владельцы «золотых» виз должны были - для получения постоянного вида на жительства (ВНЖ) в Португалии - выполнить пятилетний период с проживанием в Португалии, как минимум, в течение двух месяцев в каждом году.

Согласно нормативному указу, «гражданам, имеющим ВНЖ для инвестиционной деятельности, и членам их семей, отвечающим требованиям, изложенным в статье 80 Закона № 23/2007 от 4 июля, в его нынешней формулировке, которые запросят постоянный ВНЖ, будет выдаваться вид на жительство для постоянной инвестиционной деятельности, в виде исключения из этого режима, как указано в пп. b) пункта 2 и в пп. 3 и 4 ст. 85 того же закона».

«Другими словами, создан постоянный ВНЖ только для обладателей «золотых виз», которые освобождаются от требования о минимальном проживании два месяца в году в Португалии», - поясняет адвокат Жозе Мигел Альбукерке.

«Вместе с тем, нормативный декрет умалчивает относительно минимальных требований пребывания в Португалии», - добавляет юрист.

Как отмечает Жозе Мигел Альбукерке, «постоянный вид на жительство будет предоставляться владельцам «золотых» виз при условии, что они будут сохранять инвестиции в Португалии.

Сколько нужно для создания компании

Еще одна из поправок к декрету, который регулирует закон, вступивший в силу почти год назад (28 октября 2017 г.), касается инвестиций в подразделения фондов венчурного капитала и компаний, расположенных на территории Португалии, с созданием рабочих мест.

Для инвестора, вкладывающего средства в подразделения венчурных фондов, регламент устанавливает необходимость «заявления, выданного управляющей компанией соответствующего инвестиционного фонда, подтверждающего жизнеспособность плана капитализации, срок погашения не менее пяти лет и применение, как минимум, 60% инвестиций в коммерческие компании, базирующиеся на национальной территории».

Также регламентируется перевод капитала, предназначенного для учреждения компании в Португалии, с созданием не менее пяти постоянных рабочих мест. Сумма для создания компании, включая «стартапы», составляет 350 тыс. евро.

Что касается продления визы, в нормативном декрете уточняется, что владелец ARI «может изменить тип инвестиций», но не может снизить сумму инвестирования.

К примеру, человек, который инвестировал в виде перевода капитала в размере 1 млн евро и решает сохранить инвестиции в Португалии, может «обменять» этот критерий на покупку недвижимости, но сумма не может быть ниже.