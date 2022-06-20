Португалия. Построить дом? Это дорого!

Понедельник, 20 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия. Построить дом? Это дорого!

Строительство дома становится все дороже и дороже.

Цены на сталь, керамические изделия, дизельное топливо и древесину и ее производные в апреле выросли в годовом исчислении более чем на 60%.

Затраты на строительство нового жилья продолжают расти соответственно росту цен на материалы.

В апреле стоимость увеличилась на 14,3% в годовом исчислении, что на 2,7 процентных пункта (пп) больше, чем в предыдущем месяце.

Рост цен на материалы и стоимость рабочей силы являются двумя основными факторами, объясняющими, почему строительство дома становится все дороже.

Материалы подорожали на 20%, а рабочая сила - на 5,8%.

Такие данные предоставил Национальный статистический институт (INE).

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