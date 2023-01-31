Португалия построит новую солнечную электростанцию

Расположенный в муниципалитете Сантьяго-де-Касем парк «Фернандо Пессоа» будет иметь установленную мощность 1200 МВт и будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Инвестиции составят около 800 млн евро.

Iberdrola и Prosolia Energy получили экологическую лицензию Португальского агентства по охране окружающей среды (APA) на строительство крупнейшего фотоэлектрического проекта в Европе и пятого по величине в мире в Португалии.

Расположенная в муниципалитете Сантьяго-де-Касем, недалеко от Синиша, инфраструктура будет иметь установленную мощность 1200 МВт и должна быть введена в эксплуатацию в 2025 году, что позволит создать 2500 рабочих мест, в основном занятых местными работниками.

«Электростанция «Фернандо Пессоа», названная в честь поэта, будет обеспечивать достаточно чистой, дешевой энергии местного производства для удовлетворения ежегодных потребностей около 430 000 домов, население которых почти вдвое превышает размер города Порту», ​​- говорится в заявлении.

Установка, чье подключение к сети уже заключено по контракту с Rede Energética Nacional (REN), должна избежать потребления 370 млн кубометров газа в год - объема, необходимого для производства такого же количества энергии в комбинированном цикле.