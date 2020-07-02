Португалия: поступило больше тысячи жалоб на качество масок

На производителей масок с момента введения чрезвычайного положения поступило 1016 жалоб. Об этом сообщает португальский сайт Portal da Queixa, где потребители могут оставлять свои отзывы о товарах.

Среди самых частых причин недовольства покупатели называют задержку заказа и завышенную цену. Чаще всего недовольные потребители упоминают продукцию компании Sonae. Кроме этого, Portal da Queixa проанализировал жалобы клиентов аптек. По данным издания, две главные причины для раздражения покупателей – чрезмерная стоимость и дефицит из-за высокого спроса.

Согласно опубликованному антирейтингу, больше всего отрицательных отзывов собрала продукция марок MO Online - Modalfa (348); 365 Inbox (158); Pano Fino (43); N95 Portugal (38) e Zippy (15). При этом, MO Online и Zippy являются частью группы компаний Sonae. Среди причин, вызвавших наибольшее недовольство потребители назвали задержку доставки заказа (68%) и высокую цену (12%).