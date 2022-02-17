Португалия: потеря работы обходится в три раза дороже

Снижение дохода после потери работы в странах Южной Европы длится дольше, чем в скандинавских государствах.

В Португалии даже через пять лет после потери работы доходы рабочих примерно на 25% ниже, чем до потери работы.

Таким образом, преодоление этой ситуации обходится португальским рабочим примерно в три раза дороже, чем рабочим из других европейских стран, сообщает Jornal de Negócios.

Разница особенно заметна по сравнению со странами на севере, такими как Дания или Швеция, согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, цитируемому газетой.

Среди проанализированных стран «скандинавы испытывают самые низкие потери доходов: через пять лет после потери работы: доходы рабочих примерно на 10% ниже, чем они были до потери работы», - объясняют эксперты.

С другой стороны, «заработок уволенных в Южной Европе (Италия, Португалия и Испания) примерно на 30% ниже», - отмечают аналитики.

Данные с 1987 по 2018 год показывают, что после года потери работы португальские рабочие сокращают свой доход примерно на 45%, который через три года сокращается до чуть менее 30%, а через пять лет - примерно на 25%.