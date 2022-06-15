Португалия потеряла 19 578 жителей

Индекс старения возрастает до 184,9 пожилых людей на каждые 100 молодых людей.

Португалия потеряла 19 578 человек за один год, согласно первым оценкам населения, сделанным Национальным статистическим институтом (INE) после переписи 2021 года, согласно которой число жителей в стране составило 10 352 042 человека.

«Сокращение населения в 2021 году произошло за счет миграционного сальдо в 25 642 человека, которое не компенсировало отрицательное естественное сальдо, ухудшившееся в 2021 году до -45 220 (-38 828 в 2020 году)», - обосновывает INE в опубликованной информации.

Согласно INE, это результаты быстрой оценки постоянного населения, которые будут немного скорректированы после того, как будут доступны окончательные результаты переписи 2021 года.

Полученные в настоящее время результаты переводятся в эффективные, миграционные и естественные темпы роста -0,19%, +0,25% и -0,44% соответственно.

В 2021 году индекс старения, который сравнивает население в возрасте 65 лет и старше (пожилые) с населением в возрасте от 0 до 14 лет (молодые), достиг цифры 184,9 пожилых людей на каждые 100 молодых людей (180,6 в 2020 году).

По состоянию на конец 2021 года в материковой части Португалии проживало 9 864 372 человека. В столичном районе Лиссабона проживает 2 869 627 человек, а в Большом Порту - 1 740 117 человек.