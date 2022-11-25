Португалия потеряла 2,1 процента населения за 10 лет

Пятница, 25 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия потеряла 2,1 процента населения за 10 лет


Таким образом, фактически обратилась вспять тенденция роста, зафиксированная в последние десятилетия.

«На момент переписи населения, 19 апреля 2021 года, в Португалии проживало 10 343 066 человек (4 920 220 мужчин и 5 422 846 женщин), что на 2,1% меньше, чем в 2011 году», - сообщил Национальный статистический институт (INE).

По данным INE, это сокращение обращает вспять тенденции роста населения, имевшей место в последние десятилетия, и представляет собой «второе сокращение населения, зарегистрированное с 1864 года, когда была проведена первая всеобщая перепись населения».

В последнее десятилетие в Алгарве (3,6%) и столичном районе Лиссабона (1,7%) зарегистрирован рост населения, в то время как в других регионах эффективное население сократилось, а наблюдается наиболее значительное снижение, по данным INE, отмечено в Алентежу (на 7,0%) и автономном регионе Мадейра (на 6,4% меньше).

В переписи 2021 года также упоминается, что в стране за последнее десятилетие усилилась «модель прибрежности» и концентрация населения вблизи столицы, при этом около 20% населения страны сконцентрировано в семи самых густонаселенных муниципалитетах, которые занимают всего 1,1% территории.

«На другом полюсе, также представляющем около 20% населения, у нас есть 208 наименее населенных муниципалитетов, которые занимают 65,8% территории страны», - говорится в сообщении INE.

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