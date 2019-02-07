Португалия потеряла одну позицию в Индексе восприятия коррупции

Несмотря на повышение рейтинга на один пункт - до 64 из 100, Португалия, как сообщается, не достигла больших успехов в деле борьбы с коррупцией. Очки, набранные Португалией, немного ниже, чем в среднем по Европе. Индекс оценивает 180 стран и территорий по их предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе, и в этом году Португалия опустилась с 29 на 30 место, пишет ТАСС.

Ведущими странами являются Дания и Новая Зеландия, а Сомали, Сирия и Южный Судан имеют наихудшие показатели. По мнению исследователей, четырнадцать из 20 ведущих стран, включенных в Индекс восприятия коррупции (CPI) в этом году, представляют Западную Европу и Европейский союз (ЕС). С 88 очками Дания заняла первое место в CPI. Худшие показатели в Европе у Болгарии (42 балла), далее следуют Греция (45) и Венгрия (46). Со средним региональным показателем 66 из 100 Западная Европа и ЕС чувствуют себя намного лучше, чем другие части земного шара.