Португалия потеряла позиции в рейтинге конкурентноспособности стран IMD, который каждый год составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD). В этом году она заняла 39-е место из 63-х, тогда как в предыдущем занимала 33-е место в списке.

Мировой рейтинг конкурентоспособности IMD составляется с 1989 года и учитывает такие статистические данные как безработица, ВВП, расходы на здравоохранение и образование и коррупцию.

Первую строчку впервые за 9 лет занял Сингапур. Причиной этому послужили технологическая инфрастуктура, благоприятные иммиграционные законы и эффективные способы открытия бизнеса. На втором месте располагается Гонконг, на третьем - США. Россия занимает в списке 45-е место, Украина находится на 54-м месте.

Венесуэла осталась на последнем, 63-м месте из-за «инфляции, ограниченного доступа к кредитным средствам и слабой экономики».