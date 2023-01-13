Португалия: поток иностранных туристов увеличивается

По данным Национального института статистики (INE), опубликованным 13 января, в ноябре сектор размещения туристов принял 1,7 млн гостей (4,2 млн ночевок).

Ночевки нерезидентов в предпоследнем месяце года увеличились на 5,9%, что соответствует максимальному месячному приросту по сравнению с 2019 годом.

«В ноябре 2022 года в секторе размещения туристов было зарегистрировано 1,7 млн ​​гостей (+19,7%) и 4,2 млн ночевок (+19,4%), что соответствует общему доходу в размере 288,6 млн евро (+36,8%) и 214,2 млн евро дохода от размещения (+40,3%)», указывает INE.

Если сравнивать с тем же месяцем 2019 года, «общий доход увеличился на 25,5%, а доход от размещения - на 29,2% (+27,0% и +27,8% в октябре соответственно)».

Внутренний рынок снова зарегистрировал положительную динамику (+6,3%) после падения в октябре (-3,2%), обеспечив 1,3 млн ночевок.

Но основное внимание уделяется зарубежным рынкам, которые «преобладали (вес 68,9%) и составили 2,9 млн ночевок (+26,4%)».

«По сравнению с 2019 годом произошло увеличение ночевок у резидентов на 0,8% и у нерезидентов на 5,9%, что в последнем случае соответствует максимальному месячному приросту по сравнению с 2019 годом», - подчеркивает INE.