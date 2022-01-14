Португалия потратит 10 млн евро на туристическое продвижение

Большая часть средств 7,5 млн евро предназначена для применения в 2022 году.

Чтобы продвигать Португалию как туристическое направление, Turismo de Portugal проведет международную рекламную кампанию в цифровых медиа в 2022/2023 годах.

Согласно указу правительства, уже начата преддоговорная процедура по рамочному договору, заключенному с юридическим лицом в соответствии с положениями Кодекса государственных контрактов.

«Таким образом, важно подготовить условия, чтобы Turismo de Portugal, выполняя возложенные на него обязанности, могла, учитывая существующий контекст, подготовить проведение рекламной кампании в рамках заключенного рамочного соглашения», - отмечает правительство.