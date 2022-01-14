Португалия потратит 10 млн евро на туристическое продвижение

Пятница, 14 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия потратит 10 млн евро на туристическое продвижение

Turismo de Portugal израсходует до 10 млн евро на цифровые рекламные кампании для продвижения Португалии.

Большая часть средств 7,5 млн евро предназначена для применения в 2022 году.

Чтобы продвигать Португалию как туристическое направление, Turismo de Portugal проведет международную рекламную кампанию в цифровых медиа в 2022/2023 годах.

Согласно указу правительства, уже начата преддоговорная процедура по рамочному договору, заключенному с юридическим лицом в соответствии с положениями Кодекса государственных контрактов.

«Таким образом, важно подготовить условия, чтобы Turismo de Portugal, выполняя возложенные на него обязанности, могла, учитывая существующий контекст, подготовить проведение рекламной кампании в рамках заключенного рамочного соглашения», - отмечает правительство.

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