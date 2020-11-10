Португалия: потребители с подозрением относятся к «экологически чистым» продуктам

При опросе Deco Proteste хотел узнать, что португальские потребители думают об «экологически чистых» продуктах, и обнаружил, что люди не только мало осведомлены об этой теме, но и испытывают чувство недоверия.

«Потребители недостаточно информированы и очень подозрительно относятся к заявлениям о защите окружающей среды. Хотя большинство покупателей (70%) при покупке обращают хоть какое-то внимание на воздействие бытовых моющих средств на окружающую среду, только на 16% это оказывает сильное влияние», говорится в заявлении Deco Proteste.

Также очень немногие (12%) считают себя хорошо осведомленными по вопросу экологичности товаров, а остальные говорят, что не обладают необходимым минимумом информации.

«Эта дезинформация и очевидное отсутствие интереса основаны на недоверии, с которым люди относятся к заявлениям об экологичности моющих средств. Почти 60% португальцев считают эту информацию простой маркетинговой уловкой без какого-либо практического и правдивого обоснования», добавляют исследователи.

Эти данные согласуются с выводами акции, недавно предпринятой Deco Proteste совместно с Continente: «многие потребители понимают важность экологичности, но считают себя недостаточно информированными, и люди мало верят заявлениям, сделанным в отношении продуктов, опасаясь, что эти слова - не более чем просто часть рекламной стратегии».

Поэтому в настоящий момент португальская ассоциация защиты прав потребителей вместе с аналогичными организациями в Испании, Италии и Бельгии разрабатывает проект CLEAN, основными задачами которого являются предоставление надежной и проверяемой информации, предупреждение потребителей о ложных или неправомерных заявлениях.