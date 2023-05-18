Португалия: потребительская корзина без НДС подешевела

Стоимость корзины снизилась с 138,77 евро до 127,81 евро, согласно данным, полученным Португальской ассоциацией защиты прав потребителей (Deco).

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло, которые 18 апреля были освобождены от НДС.

Сливочное масло и длинный рис были продуктами, на которые была зарегистрирована наибольшее падение цен с момента вступления в силу нулевого НДС: на 2% и 1% соответственно.

В тот же период наибольший рост наблюдался в отношении жидкого йогурта, цена которого выросла на 14%, за ним следуют хлеб без корочки (7%), тунец в растительном масле и брокколи (обе цены выросли примерно на 6%).

Рыба была категорией, которая больше всего выиграла от вступления в силу нулевого НДС.

Далее следуют замороженные продукты, фрукты и овощи, мясо и ряд других необходимых товаров, входящих в продуктовую корзину португальцев.