Португалия: потребительская корзина подешевела на десять евро

С момента вступления меры в силу цена более чем 40 продуктов питания, на которые распространяется освобождение от НДС, снизилась на 7,78%.

По подсчетам DECO Proteste, в течение примерно четырех месяцев, с 17 апреля по 23 августа, 41 из 46 продуктов питания, входящих в корзину, упали с общей стоимости 138,77 евро до 127,97 евро , что соответствует разнице в 10,80 евро.

Напомним, что 18 апреля был освобожден от НДС 41 продукт, в том числе индейка, курица, ставрида, хек, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

За последнюю неделю некоторые продукты питания выросли в цене, в частности апельсины взлетели на 37% (или 51 цент), поднявшись с 1,37 евро до 1,88 евро.

При положительном отклонении в 36% брокколи сейчас стоит 3,28 евро, что на 87 центов дороже, чем 17 апреля. В противоположном направлении цена на стейк из индейки снизилась на 1%, или 9 центов, за четыре месяца, в течение которых действовала мера.

В еженедельном варианте спагетти были продуктом, цена которого выросла больше всего: с 97 центов 16 августа этот вид макарон в среду стоил 1,12 евро - плюс 15 центов, что эквивалентно росту на 16%. Далее следует тунец в масле (8%), сыр фламандский (7%); оливковое масло первого холодного отжима, рис Каролино и растительное масло (по 6% каждый).