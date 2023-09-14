Португалия: потребительская корзина подорожала до 130 евро
После снижения в начале месяца корзина из 41 товара, освобожденных от НДС, несколько подорожала.
Стоимость корзины товаров первой необходимости, состоящей из набора продуктов питания, по подсчетам Deco Proteste подорожала на 5,20 евро и достигла 130 евро.
Мониторинг охватывает, в числе прочего, индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.
С 18 апреля ключевые товары освобождены от НДС в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, дистрибуцией и производством.
Больше всего подорожал свежий хек (+58%), бакаляу (+16%), жидкий йогурт (+12%) и оливковое масло первого холодного отжима (+9%).