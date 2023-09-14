Португалия: потребительская корзина подорожала до 130 евро

Стоимость корзины товаров первой необходимости, состоящей из набора продуктов питания, по подсчетам Deco Proteste подорожала на 5,20 евро и достигла 130 евро.

Мониторинг охватывает, в числе прочего, индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

С 18 апреля ключевые товары освобождены от НДС в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, дистрибуцией и производством.

Больше всего подорожал свежий хек (+58%), бакаляу (+16%), жидкий йогурт (+12%) и оливковое масло первого холодного отжима (+9%).