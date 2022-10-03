Португалия: потребительская корзина подорожала на 21 евро

В период с 1 марта по 31 августа стоимость корзины продуктов первой необходимости выросла более чем на 21 евро, свидетельствует анализ организации по защите прав потребителей Deco Proteste.

Из 63 продуктов, составляющих базовую корзину, подорожали 55, особенно свежий хек и брокколи.

Базовая корзина стоила 185,17 евро на 1 марта этого года, повысившись до 206,39 евро в последний день августа, то есть спустя шесть месяцев потребители стали платить дополнительно 21,22 евро за те же продукты.

По данным Deco, наибольший рост наблюдался в отношении свежего хека и брокколи, цены на которые выросли на 67% и 47% соответственно.

Капуста и растительное масло подорожали на 36%, красный картофель - на 33%, а целая курица - на 30%.

Стейк из индейки теперь стоит на 25% дороже, чем в начале марта, медовые каши подорожали на 23%, а свиные отбивные и стейки из свинины подорожали соответственно на 20% и 18%.

С другой стороны, только восемь из 63 продуктов, составляющих корзину первой необходимости, сохранили или упали в цене до 31 августа , как в случае с крупной солью, цена которой оставалась стабильной, а также на хлопья с отрубями.

Кабачок - это продукт питания, цена которого за шесть месяцев упала больше всего (-23%): с 2,21 евро теперь он стоит 1,71 евро за килограмм.

Также обращают на себя внимание подешевевшие на 7% горох замороженный, окунь (-4%), жидкий йогурт (-2%) и нарезной хлеб (-1%).

Основная корзина, проанализированная Deco, включает 63 продукта, включая бакалею, молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты, овощи и замороженные продукты.