Португалия: потребительская корзина уже стоит более 214 евро
Цена корзины товаров первой необходимости выросла на 3,79 евро за последнюю неделю, прервав серию трехнедельной стабилизации.
После трех относительно стабильных недель цена корзины продуктов первой необходимости выросла на 3,79 евро, что представляет собой увеличение почти на 2% по сравнению с предыдущей неделей и составила 214,30 евро, согласно отчетам ассоциации защиты прав потребителей Deco.
Речь идет о мониторинге, проводимом в отношении 63 основных продуктов питания, в том числе индейки, курицы, хека, ставриды, лука, картофеля, моркови, банана, яблока, апельсина, риса, спагетти, сахара, ветчины, молока, сыра и масла.
От недели к неделе цены на эти товары меняются, увеличивая или уменьшая общую стоимость корзины.
С 12 по 19 октября, корзина увеличилась на 3,79 евро, что на 1,81% больше, чем на предыдущей неделе.
Больше всего подорожали клубничный жидкий йогурт (20%), белый сахар и крупы (17%), сушеный чеснок (13%), макароны в виде спирали (12%), рыбные палочки и спагетти (9%), лосось и дорада (оба по 8%), а также горох глубокой заморозки (7%).
За весь период больше всего подорожали свежий хек (78%), брокколи (48%), капуста и белый сахар (оба по 41%), молоко полуобезжиренное, апельсины и томатная паста(все 34%), стейки из курятины, цельные курицы, индейка (по 31%) и мука для выпечки (29%). В целом мясо и рыба продемонстрировали наибольший рост - более чем на 20%.