Португалия: потребительская корзина уже стоит более 214 евро

После трех относительно стабильных недель цена корзины продуктов первой необходимости выросла на 3,79 евро, что представляет собой увеличение почти на 2% по сравнению с предыдущей неделей и составила 214,30 евро, согласно отчетам ассоциации защиты прав потребителей Deco.

Речь идет о мониторинге, проводимом в отношении 63 основных продуктов питания, в том числе индейки, курицы, хека, ставриды, лука, картофеля, моркови, банана, яблока, апельсина, риса, спагетти, сахара, ветчины, молока, сыра и масла.

От недели к неделе цены на эти товары меняются, увеличивая или уменьшая общую стоимость корзины.

С 12 по 19 октября, корзина увеличилась на 3,79 евро, что на 1,81% больше, чем на предыдущей неделе.

Больше всего подорожали клубничный жидкий йогурт (20%), белый сахар и крупы (17%), сушеный чеснок (13%), макароны в виде спирали (12%), рыбные палочки и спагетти (9%), лосось и дорада (оба по 8%), а также горох глубокой заморозки (7%).

За весь период больше всего подорожали свежий хек (78%), брокколи (48%), капуста и белый сахар (оба по 41%), молоко полуобезжиренное, апельсины и томатная паста(все 34%), стейки из курятины, цельные курицы, индейка (по 31%) и мука для выпечки (29%). В целом мясо и рыба продемонстрировали наибольший рост - более чем на 20%.