Португалия: потребительские кредиты достигли рубежа в 667 млн евро

Согласно предварительным данным, опубликованным 15 ноября BdP об эволюции новых потребительских кредитов в сентябре, суммы новых личных кредитов выросли на 1,3% в цепочке, до 327 млн евро, а карты и овердрафты - на 9,1% до 117 млн евро.

С другой стороны, сумма новых кредитов на покупку автомобиля снизилась на 7,9% до 223 млн евро.

В то время как новые потребительские кредиты увеличились на 3,2% в сентябре по сравнению с августом до 47 734, новые кредиты на покупку автомобиля сократились на 9,2% до 14 766, а новые кредиты по картам и овердрафту сократились на 0,6% до 71 542.

В сентябре текущего года общее количество новых кредитов, выданных потребителям, уменьшилось на 0,3% в цепочке и увеличилось на 9,4% в гомологическом выражении, до 134 042 договоров.

Из этого общего количества новых кредитных договоров в сентябре 5,5 % (против 5,2% в августе и 4,0% в сентябре 2021 г.) составляли субсидируемые договоры, то есть заключенные между кредитной организацией и потребителем, но при этом часть стоимости кредита несет третья сторона (например, точка продажи, где потребитель покупает финансируемый товар).

В доле от общей суммы эти грантовые кредиты составили 6,6% в сентябре против 6,6% в августе и 6,1% в сентябре 2021 года.