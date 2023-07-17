Португалия: потребительский кредит достиг рекордных 3,2 млрд евро

Потребительский кредит продолжает расти в этом году, несмотря на рост процентных ставок.

Банки и финансовые компании предоставили почти 3,2 млрд евро на потребительские нужды за первые пять месяцев года, что представляет собой самую высокую сумму, по крайней мере, с 2013 года, когда Банк Португалии начал публиковать данные.

Десять лет назад общий объем кредитов потребителям за первые пять месяцев года не достигал даже 1,5 млрд евро.

Чем объясняется это увеличение? Кредит на покупку автомобиля и кредит, предоставленный с помощью кредитной карты и других средств, сегменты, в которых зарегистрирован годовой рост на 7% в накопленном выражении, согласно данным, опубликованным в этот понедельник надзорным органом.

В случае нового кредита на покупку автомобиля семьи запросили почти 1,16 миллиона евро в период с января по май этого года.

Хотя суммы, выданные через финансовый лизинг или зарегистрированные ALD, снижаются, автокредиты с сохранением права собственности и другие выросли как в новых (+18% до 248,3 млн), так и в бывших в употреблении (9% до 888,2 млн) за пять месяцев.

Что касается кредитных карт, кредиты таким методом составили почти 550 миллионов евро в период с января по май.

С другой стороны, личный кредит, на долю которого приходится почти половина потребительского кредита, за тот же период сократился на 5% до 1,47 млрд евро, при этом другие личные кредиты (без конкретной цели, домашние, консолидированные и другие цели) сократились на 5%.

Личный кредит на цели образования, здравоохранения, возобновляемых источников энергии, среди прочего, увеличился на 4%, но всего до 57 миллионов за первые пять месяцев года.