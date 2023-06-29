Португалия: потребительское доверие держится на максимуме

Четверг, 29 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: потребительское доверие держится на максимуме

Индикатор экономического климата в июне стабилизировался. Потребительское доверие растет с декабря, указывает INE.

Доверие потребителей росло с начала года и в этом месяце достигло максимума с февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE) 29 июня. Индикатор экономического климата, который снизился в прошлом месяце, в июне стабилизировался.

В оценке потребителей все компоненты были положительными: ожидания относительно будущего развития экономической ситуации в стране, финансового положения домохозяйства и совершения семьями важных покупок, а также мнения о прошлой эволюции финансового положения страны и домохозяйств, отмечает статслужба.

Что касается экономического климата, то в июне этот показатель стабилизировался после снижения в предыдущем месяце.

Настроения одинаковы не во всех секторах. «Показатели уверенности выросли в строительстве и общественных работах и ​​в сфере услуг, снизившись в обрабатывающей промышленности и торговле», - указывает INE.

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