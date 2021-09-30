Португалия: потребительское доверие растет, а экономический климат ухудшается

«Индикатор потребительского доверия увеличился в августе и сентябре после снижения в июле, приблизившись к допандемическим значениям, зафиксированным в начале 2020 года», - сообщает INE.

«Индикатор экономического климата снизился в сентябре, демонстрируя нерегулярное поведение с июля, когда восстановление, наблюдавшееся с марта, было прервано», - добавляет он.

По данным INE , «индикаторы уверенности снизились в сентябре в строительстве и общественных работах, в торговле и услугах, особенно в последнем случае, в то время как в обрабатывающей промышленности показатель вырос, что противоречит снижению, наблюдавшемуся в предыдущем месяце».