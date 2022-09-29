Португалия: потребительское доверие упало до предела

Четверг, 29 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: потребительское доверие упало до предела

Доверие потребителей уменьшилось до самого низкого уровня с момента начала пандемии.

Индикатор потребительского доверия снизился в сентябре до самого низкого значения с начала пандемии, а индикатор экономического климата упал в августе и сентябре, отойдя от февральского пика, сообщил INE.

По данным «Inquéritos de Conjuntura à Empresas e aos Consumidors» Национального института статистики (INE), индикатор потребительского доверия снизился в сентябре, достигнув самого низкого значения с начала пандемии в апреле 2020 года.

Это более низкий уровень, чем тот, что наблюдался в марте, когда было второе по интенсивности падение подряд.

Что касается индикатора экономического климата, то «в августе и сентябре он снизился, отойдя от уровня, наблюдавшегося в феврале, когда он достиг максимума с марта 2019 года».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)