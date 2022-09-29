Португалия: потребительское доверие упало до предела

Индикатор потребительского доверия снизился в сентябре до самого низкого значения с начала пандемии, а индикатор экономического климата упал в августе и сентябре, отойдя от февральского пика, сообщил INE.

По данным «Inquéritos de Conjuntura à Empresas e aos Consumidors» Национального института статистики (INE), индикатор потребительского доверия снизился в сентябре, достигнув самого низкого значения с начала пандемии в апреле 2020 года.

Это более низкий уровень, чем тот, что наблюдался в марте, когда было второе по интенсивности падение подряд.

Что касается индикатора экономического климата, то «в августе и сентябре он снизился, отойдя от уровня, наблюдавшегося в феврале, когда он достиг максимума с марта 2019 года».