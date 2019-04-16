Португалия: потребление молока снижается
Поголовье дойных коров в сельскохозяйственном секторе Португалии постоянно растет, однако потребление молока снижается.
Об этом свидетельствуют данные Рабочей группы по молочному сектору, опубликовавшей статистику по данному поводу.
Согласно ее данным, за последние четыре года, то есть в период с 2014 по 2018 годы, поголовье дойных коров выросло на 4,3 процента, в основном из-за активного развития животноводства на Азорских островах. При этом потребление молока португальцами ежегодно снижается, начиная с 2010 года, - отметили эксперты Рабочей группы (Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro).
Ассоциация производителей молока Португалии (APROLEP) заявила в своем заявлении на прошлой неделе о том, что решение кризиса в отрасли возможно только при стратегическом объединении производства, промышленности и дистрибуции молока, пишет ТАСС.
Заявление появилось после встречи, которую Ассоциация провела с Государственным секретарем по сельскому хозяйству и продовольствию Луисом Виейрой. «За последние 10 лет средняя цена на молоко в Португалии почти всегда была ниже средней по ЕС», - заявил представитель Ассоциация, добавив, что португальские производители понесли «убыток в 421 миллион евро» по сравнению со средними показателями по Европе.