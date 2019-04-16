Португалия: потребление молока снижается

Об этом свидетельствуют данные Рабочей группы по молочному сектору, опубликовавшей статистику по данному поводу.

Согласно ее данным, за последние четыре года, то есть в период с 2014 по 2018 годы, поголовье дойных коров выросло на 4,3 процента, в основном из-за активного развития животноводства на Азорских островах. При этом потребление молока португальцами ежегодно снижается, начиная с 2010 года, - отметили эксперты Рабочей группы (Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro).

Ассоциация производителей молока Португалии (APROLEP) заявила в своем заявлении на прошлой неделе о том, что решение кризиса в отрасли возможно только при стратегическом объединении производства, промышленности и дистрибуции молока, пишет ТАСС.

Заявление появилось после встречи, которую Ассоциация провела с Государственным секретарем по сельскому хозяйству и продовольствию Луисом Виейрой. «За последние 10 лет средняя цена на молоко в Португалии почти всегда была ниже средней по ЕС», - заявил представитель Ассоциация, добавив, что португальские производители понесли «убыток в 421 миллион евро» по сравнению со средними показателями по Европе.