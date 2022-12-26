Португалия: потребление предметов роскоши не упало на Рождество

В отличие от первых трех кварталов 2022 года, которые, по словам продавцов, «прошли очень хорошо», в последние месяцы года наблюдалось замедление потребления, и Рождество не стало исключением.

Вице-президент Конфедерации торговли и услуг Португалии (CCP) Вашку Мелу подчеркивает, что «будь то продажи на центральных улицах или в торговых центрах, они не оправдали ожиданий», особенно в районах Лиссабона и Алгарве, пострадавших от неблагоприятной погоды.

После повышения процентных ставок на жилье и цен на энергоносители семьи перестали потреблять столько же, сколько в первые месяцы года.

Однако в отношении более дорогих товаров «дела шли достаточно хорошо». Конфедерация подчеркивает, что класс с более высокими доходами продолжал потреблять, и что «это можно увидеть в продажах предметов роскоши, таких как ювелирные изделия и изысканные часы».

Что касается распродаж, начинающихся 26 декабря, то «ожидания не существует». Продавцы подчеркивают, что акции скидок уже проводились, прогнозируя падение потребления. «Среди потребителей мы видим много опасений по поводу того, что может принести 2023 год», - заключают эксперты.