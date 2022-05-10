Португалия: потребление топлива увеличилось, несмотря на цены

Потребление бензина, дизельного топлива и автомобильного сжиженного нефтяного газа увеличилось на 40%, 23,4% и 50,0% в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Однако цифры снизились по сравнению с предыдущим кварталом, сообщила Португальская ассоциация нефтяных компаний (Apetro).

Согласно отчету Apetro, основанному на данных Главного управления энергетики и геологии (DGEG), при сравнении первых трех месяцев текущего года с аналогичным периодом 2021 года продажи бензина выросли на 66,1 тыс. тонн (+40%), до 232 тыс.

Потребление дизельного топлива увеличилось на 199,4 тыс. тонн (+23,4%), а газа выросло на 2,7 тыс. тонн (+50,0%), до восьми тысяч.

В целом, по данным Apetro, «общий рынок жидкого дорожного топлива вырос на 265,5 тыс. тонн (+26,1%) по сравнению с тем же кварталом прошлого года».