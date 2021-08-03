Португалия: потребление возобновляемой энергии составило 34,1 процента

Доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении в 2020 году составила 34,1%, что превысило целевой показатель в 31%.

Такая высокая планка была установлена в соответствии с директивой сообщества, опубликованной 2 августа Энергетическим агентством (Adene).

«В 2020 году доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении составила 34,1%, что превышает целевой показатель 31,0%, установленный в соответствии с Директивой Сообщества 2009/28/EC», - говорится в статье AdeneEnergy Observatory.

Организация указывает, что, согласно Генеральному управлению энергетики и геологии (DGEG), все еще могут быть внесены поправки с учетом доли потребления возобновляемых источников энергии, которая еще не учтена, но корректировка должна быть ниже 0,5 процентных пунктов, не ставя под угрозу достижение цели.

Adene оправдывает «значительное увеличение» показателя сокращением потребления ископаемого топлива и заменой ископаемого термоэлектрического производства производством возобновляемой электроэнергии.

Агентство пояснило, что в год, отмеченный пандемией Covid-19, сокращение объемов ископаемого топлива, особенно автомобильного топлива, было связано с сокращением поездок в результате ограничений на передвижение.

Кроме того, снизилось потребление угля для производства электроэнергии, что привело к закрытию термоэлектрической электростанции в Синише в конце 2020 года.

Согласно данным REN - Redes Energéticas Nacionais, опубликованным в начале июля, «возобновляемые источники энергии обеспечили 68% потребления электроэнергии в первом полугодии, в том числе гидроэлектроэнергия 32%, ветер 26%, биомасса 7% и фотоэлектрические 3%».