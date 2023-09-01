Португалия потребляет больше электричества и меньше газа

Пятница, 01 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия потребляет больше электричества и меньше газа

Потребление электроэнергии в августе выросло на 1,8%. Природный газ упал на 23%.

Согласно данным, опубликованным 1 сентября REN, потребление электроэнергии выросло на 1,8% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за повышения температуры.

С другой стороны, потребление природного газа упало на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

REN также отмечает, что в прошлом месяце возобновляемые источники энергии обеспечили 46% потребления электроэнергии в Португалии, невозобновляемые производства - 24%, а остальные 30% соответствовали импортируемой энергии.

Что касается природного газа, то его потребление в августе упало на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «сохранив тенденцию, наблюдаемую на протяжении всего года», указывает REN.

Аналитики добавляют, что сегмент производства электроэнергии упал на 39%, а сегмент традиционного газа снизился на 5,3%».

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