Португалия потребляет больше рыбы, чем в среднем в мире

Португалия является одним из крупнейших потребителей рыбы в мире, но для того, чтобы она оставалась такой и в будущем, необходимо все больше и больше инвестировать в аквакультуру.

Так утверждает Аудун Лем, заместитель директора по политике рыболовства и аквакультуры и Экономический отдел Организации Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО).

Аудун Лем объясняет, что одной из главных задач ФАО является «обеспечение того, чтобы рыбаки и люди, связанные с рыболовством и сельским хозяйством, могли продолжать развивать свою деятельность таким образом, чтобы гарантировать, что рыбные ресурсы останутся доступными для будущих поколений».

Для этого важно соблюдать уже введенные в действие квоты на вылов, определяющие количество рыбы, которое может быть выловлено в открытом море в тот или иной период.

«В краткосрочной перспективе самой большой проблемой в Португалии, как и во всем мире, является обеспечение того, чтобы возможности рыболовства соответствовали имеющимся ресурсам, а также использование научных данных для определения количества улова, который может быть получен».

«Португалия - прекрасный пример страны, потребляющей рыбу. Как норвежец, я также горжусь тем, что Португалия импортирует много нашей замечательной трески из Норвегии на протяжении нескольких сотен лет».

В последнее время вырос импорт выращенного лосося и форели. Это, как утверждает заместитель директора Отдела политики и экономики ФАО в области рыболовства и аквакультуры , обеспечивает сохранение рыбы в меню.

«Около 50% всей рыбы и рыбопродуктов, потребляемых во всем мире, в настоящее время приходится на аквакультуру. При стабильных уловах в мире - как это было в последние 20 или 30 лет - увеличение спроса из-за увеличения населения мира должно происходить при поддержке аквакультуры», - подчеркивает он.

Это «очень динамичный сектор, который смог внедрять инновации и находить новые решения», — подчеркивает Аудун Лем . «Задача состоит в том, чтобы гарантировать непрерывность роста аквакультуры, чтобы удовлетворить спрос в Португалии и других странах».

«Я уверен, что мы можем продолжать потреблять рыбу с чистой совестью, но также важно обеспечить, чтобы производство рыбы, аквакультура и рыболовство соответствовали всем правилам и нормам, чтобы рыба была всегда».