Португалия: поузады снова открываются по всей стране

Pousadas de Portugal открывают свои двери специальной приветственной кампанией, которая приглашает вас отдохнуть и насладиться лучшими элементами португальской культуры, истории и гастрономии.

Отель Pousada Caniçada Gerês расположен в красивом горном шале на вершине горы, между лесами и водопадами. Из него открывается незабываемый вид на плотину Канисада, в самом сердце реки Каваду. В центре Pousada Ria в городе Сан-Хасинто, в Авейру, представляет собой здание 60-х годов, которое опирается на колонны над водой и предлагает частный пляж, защищенный течениями и насыщенный кислородом водорослей, что свидетельствует о качестве воды.

На юге пора заново открыть для себя очарование Алентежу и посетить Pousada Convento Beja, которая является результатом реставрации Convento de São Francisco, необычного сочетания религиозной и готической архитектуры, расположенного в самом сердце города.

В деревне ковров, в своеобразном круглом замке расположилась Pousada Convento de Arraiolos, первый камень которой был заложен в 1527 году, во времена правления Д. Жуана III.

В Алгарве предлагается посетить Pousada Convento Tavira, старый монастырь Носса-Сеньора-да-Граса ордена Санто-Агостиньо, который находится всего в 15 минутах от пляжа Илья-де-Тавира и позволяет легко добраться до лодочных прогулок и наблюдения за птицами в Риа Формоза.

К концу мая откроются еще шесть Pousadas de Portugal, в результате чего по всей стране будет открыто 11 заведений. С 21-го числа из Pousada Viana do Castelo на вершине горы Монте-де-Санта-Лузия снова открывается один из самых захватывающих видов на Португалию, на гору, город, реку Лима, Атлантический океан и знаменитый храм Санта Лузия.

В тот же день Pousada Serra da Estrela вновь открывает свои двери, как и Pousada Castelo Alcácer do Sal, расположенного в средневековом замке этой деревни на холме с видом на спокойные воды реки Садо.

В конце месяца, 28-го числа, севернее, уже можно будет переночевать в Pousada Mosteiro de Amares, цистерцианском монастыре 19 века.

На юге гостей ждет Pousada Mosteiro do Crato, построенная в монастыре Санта-Мария-де-Флор-да-Роса, одном из самых символичных произведений региона Алентежу и уникальный образец готики в Португалии, или Pousada Palácio Estói, единственный «дворцовый отель» в Алгарве.