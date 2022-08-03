Португалия: повторно использовано более двух млн учебников

Согласно данным Министерства образования (MО), из более чем пяти миллионов учебников, выданных в прошлом учебном году, 2,3 миллиона были повторно использованы.

Бесплатная программа, охватывающая всех учащихся государственных школ, предусматривает повторное использование книг, за исключением тех, которые выдаются младшим учащимся.

Согласно отчету ME, повторное использование 2,3 миллиона руководств соответствует «около 65% руководств, подлежащих повторному использованию».

«Разница между количеством ваучеров, погашенных в 2021/2022 учебном году, и количеством учебников, пригодных для повторного использования в 2022/2023 учебном году, связана с тем, что в 1 цикле основного образования повторного использования нет», - пояснили в пресс-службе министерства.

У родителей есть крайний срок возврата учебников, который заканчивается 1 августа, чтобы позже они могли снова участвовать в программе.

«Ваучеры на покупку бесплатных школьных учебников будут доступны на платформе MEGA со вторника, 2 августа, для учащихся 1 цикла, 8-го и 11-го классов. Для учащихся 5, 6, 7, 9, 10 и 12 классов выдача ваучеров начинается с 9 августа», - добавили в министерстве.